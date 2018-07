Avião da FAB faz pouso de emergência em MT

De acordo com a FAB, uma falha no trem de pouso da aeronave de transporte de passageiros FAB 2465 obrigou o piloto a fazer uma pouso de emergência, usando procedimento alternativo para pousos.

O avião, que seguia para Cáceres, também em Mato Grosso, em missão de transporte de militares, tinha sido obrigado a descer na região de Cuiabá, pois o Aeroporto de Cáceres estava fechado.

Durante o procedimento de pouso, a aeronave apresentou uma pane e ficou voando no espaço aéreo de Cuiabá por mais de uma hora para gastar o combustível. Na hora de pousar, o trem de pouso voltou a funcionar normalmente e o piloto conseguiu pousar com segurança. O avião será levado para o Rio para manutenção e para averiguação sobre o que teria provocado a falha no equipamento.