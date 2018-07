Avião da Gol com destino ao RS aborta decolagem em Guarulhos

Um avião da Gol abortou a decolagem, na manhã deste domingo, 10, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os 160 passageiros do vôo 1944, com destino a Porto Alegre (RS), tiveram de esperar quase 5 horas até que o problema fosse resolvido. A partida, prevista para as 10h40, aconteceu só às 16h30, segundo informações da própria empresa. Em nota, a companhia informa que "um problema técnico ao iniciar a partida dos motores" causou a interrupção da decolagem. Depois de passar por manutenção, o avião foi liberado para seguir vôo. Segundo a companhia, os passageiros foram desembarcados e receberam o atendimento de acordo com regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).