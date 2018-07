Avião da Gol retorna a aeroporto de Natal após problema

De acordo com a companhia aérea, o desembarque dos 133 passageiros ocorreu normalmente. Por volta das nove horas da manhã deste domingo, aproximadamente oito horas depois do horário de partida previsto inicialmente, a maior parte dos passageiros iniciou viagem em outra aeronave, que decolou do Aeroporto de Salvador com destino a Natal. "Onze clientes optaram por efetuar a remarcação do voo", destacou a Gol em nota. A chegada ao Rio de Janeiro aconteceu por volta das 12 horas de hoje.

"A companhia lamenta o desconforto, mas reitera que ações como essa visam garantir a segurança operacional, item prioritário em sua gestão", destacou a companhia. Entre a primeira e a segunda decolagens do aeroporto de Natal, a Gol providenciou alimentação aos passageiros, segundo a nota.