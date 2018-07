Avião da Malásia é abatido por míssil e deixa 295 mortos, diz Interfax Um avião de passageiros de uma empresa da Malásia foi abatido por um míssil na Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia, e deixou 280 passageiros e 15 tripulantes mortos, informou nesta quinta-feira a agência Interfax, citando um assessor do Ministério do Interior da Ucrânia.