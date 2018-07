Avião da Malásia voava sem problemas até desaparecer do radar, diz chefe do espaço aéreo da Ucrânia O avião de uma empresa aérea da Malásia que caiu no leste da Ucrânia nesta terça-feira estava voando normalmente, sem problemas, até desaparecer do radar, disse o chefe do órgão responsável pelo espaço aéreo da Ucrânia.