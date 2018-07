Avião da OceanAir para na grama de aeroporto em SC Um Fokker MK-28 da OceanAir foi parar na grama do Aeroporto Internacional de Florianópolis, Santa Catarina, na noite de ontem. Segundo a companhia área, o incidente ocorreu por volta das 22 horas, quando a aeronave fazia uma manobra na pista que dá acesso à pista principal. O avião saiu da pista e o trem de pouso dianteiro atingiu a grama. Ninguém se feriu. O avião fazia o voo 6172, e partiu de São Paulo com destino ao município de Chapecó, no Oeste catarinense, com escala em Florianópolis. Os 78 passageiros seguiram viagem em ônibus e em voos de outras companhias. De acordo com a OceanAir, a causa do incidente está sendo apurada.