Avião da produtora de filmes O2 cai no Tocantins Um avião monomotor que pertence à produtora de filmes O2, do cineasta Fernando Meirelles, caiu hoje por volta das 16 horas em Palmas. Segundo a Polícia Militar do Tocantins, uma falha mecânica obrigou o piloto a fazer um pouso forçado no Parque Estadual do Lajeado, localizado a 24 quilômetros de Palmas.