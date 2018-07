Avião da TAM arremete duas vezes em Congonhas Uma aeronave da companhia aérea TAM arremeteu duas vezes ontem quando se aproximava do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Segundo a assessoria da empresa, o vôo 3709, que saiu de Brasília com destino a São Paulo, na tarde de ontem, arremeteu devido às condições desfavoráveis para o pouso. A empresa afirmou que "o procedimento de arremetida é uma manobra comum na aviação comercial, realizada para garantir total segurança aos passageiros." Após duas tentativas de pouso em São Paulo, a aeronave seguiu para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, para reabastecimento e, em seguida, retornou a Congonhas, onde pousou normalmente. Alguns passageiros que optaram por desembarcar em Campinas, de acordo com a TAM, foram transportados até São Paulo por ônibus cedido pela companhia.