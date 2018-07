Avião da TAM faz pouso de emergência em Brasília

O voo JJ3420 partiu às 9h32 do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro e tinha como destino Belém. A TAM se pronunciou em nota e afirmou que a aterrissagem aconteceu com segurança e a Polícia Federal foi acionada para apurar a ocorrência.

De acordo com a empresa, os passageiros foram retirados da aeronave e estão no aeroporto de Brasília aguardando a varredura e a verificação das bagagens. Não há informações sobre o horário do voo que irá terminar o trajeto com os passageiros afetados.