Avião da TAP se choca contra torre de aeroporto no DF

O piloto do Airbus A330 bateu a ponta da asa esquerda na torre logo após pousar na capital federal, às 14h59, enquanto se dirigia à área de desembarque de passageiros. O acidente não deixou feridos, mas o voo da empresa portuguesa, que vinha de Lisboa e seguiria viagem na sequência, teve que ser cancelado.

Conforme o Consórcio Inframérica, empresa concessionária do aeroporto, o avião seguia por uma pista inapropriada, que não comportaria seu porte. As causas do acidente serão apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). As informações são da Agência Brasil.