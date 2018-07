Avião de deputado caiu 4 minutos após a decolagem

"O piloto avisou a torre que a aeronave estava com problemas, sem dizer qual", explica o superintendente. Segundo plano de voo da aeronave, o avião decolou do aeroporto de Macapá às 5h48 com direção a Santarém, no Pará, e não para Manaus, como informado anteriormente. As causas do acidente serão investigadas pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes (Seripa), de acordo com o superintendente.