Avião de grupo rebelde ataca capital do Sri Lanka Dois aviões do grupo rebelde Tigres do Tamil atacaram a capital do Sri Lanka, Colombo, nesta sexta-feira, bombardeando um prédio do governo e ferindo ao menos 27 pessoas. "Um avião lançou uma bomba no prédio da Receita Federal no Fort, iniciando um incêndio", disse o porta-voz da Defesa Keheliya Rambukwella. A região do Fort é perto do porto de Colombo. Autoridades militares disseram que ao menos 27 pessoas foram levadas a hospitais após a explosão no prédio, que ocorreu durante intenso tiroteio de artilharia antiaérea que era visível na região central de Colombo. "Nós derrubamos um avião em Katunayake e encontramos os destroços da aeronave e o corpo do piloto", Rambukwella disse mais tarde, se referindo ao aeroporto internacional nos arredores de Colombo. Mais cedo, Rambukwella disse que um avião havia desaparecido do radar enquanto jatos perseguiam outra aeronave. Os rebeldes separatistas do Tigres do Tamil, encurralados em uma zona de guerra que se encolhe rapidamente, têm uma frota de pequenos aviões usados para ataques aéreos no passado. Embora grande parte do território do grupo tenha sido ocupada pelo rápido avanço militar, nenhum de seus monomotores foi encontrado pelas tropas. A guerra civil do Sri Lanka, o conflito mais longo da Ásia, já matou 70.000 pessoas desde o seu começo, em 1983. (Reportagem de Bryson Hull)