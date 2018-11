Avião de Obama faz pouso inesperado nos EUA

O avião que transportava o senador e virtual candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, teve de fazer um pouso inesperado na cidade de Saint Louis, no Missouri, nesta segunda-feira, após um problema durante o vôo, que partiu de Chicago com destino a Charlotte, na Carolina do Norte. De acordo com o piloto, a aeronave teve problemas para se manter empinada de forma apropriada, quando decolou de Chicago.Obama estava lendo os jornais na cabine da frente do avião, quando recebeu o anúncio de que a aeronave enfrentava problemas.O senador chegou a falar brevemente com a imprensa e a brincar: ''Eu decidi que a gente deveria tornar a coisa um pouco mais emocionante hoje'', disse, sorrindo.Montanha-russaO senador e a sua pequena trupe deixaram o avião e se dirigiram da pista de pouso do aeroporto de Saint Louis para um hotel, onde aguardaram a aeronave ser submetida a manutenção.Segundo relatos dos que estavam na aeronave, o avião mergulhou brevemente, na hora da decolagem, o que deu uma sensação de estômago embrulhado, semelhante à que se tem em uma montanha-russa.Cerca de uma hora depois, os repórteres que estavam entre os 44 passageiros presentes foram informados do problema e de que a aeronave não iria mais para a Carolina do Norte.Em seguida, o piloto deu mais detalhes sobre incidente.Durante sua conversa com os repórteres, Obama foi indagado se estava preocupado, mas fez sinal de que não com a cabeça e acrescentou:''Toda vez que o piloto diz que algo não está acontecendo da maneira que deveria, você se certifica de que está com o cinto de segurança bem afivelado''. Por conta do problema, a campanha do senador teve de cancelar o discurso sobre a economia americana que Obama realizaria na Carolina do Norte.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.