Avião de pequeno porte cai e mata 16 em Recife Dezesseis pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte no início desta manhã, na região do bairro de Boa Viagem, em Recife. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave com 14 passageiros e dois tripulantes deixou o Aeroporto Internacional dos Guararapes (PE) por volta das 6h30, com destino a Natal.