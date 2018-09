Avião de pequeno porte cai e mata dois ocupantes no PR Duas pessoas morreram na manhã de hoje após a queda de um avião de pequeno porte em Ponta Grossa, no Paraná. O avião tentou pousar no aeroporto da cidade, mas arremeteu, segundo o Corpo de Bombeiros, caindo em seguida em uma plantação ao lado do aeroporto. De acordo com os bombeiros, o piloto da aeronave, Paulo Cesar Duarte, de 51 anos, morreu no local. Um dos passageiros, o presidente da Embaquim, indústria de embalagens de São Paulo, Ronaldo Lopes Canteiro, foi socorrido ao Hospital Bom Jesus, mas não resistiu aos ferimentos. Uma terceira passageira do avião, Renata Canteiro, de 29 anos, foi levada para a Santa Casa da cidade. Não há informação sobre seu estado de saúde.