O avião é um Embraer modelo Xingu que, segundo a Defesa Civil de Angra, partiu do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, rumo a Angra transportando um empresário mineiro que não havia sido identificado até o início da noite desta quinta-feira. O homem estava sendo procurado pelos bombeiros e por mergulhadores da Capitania dos Portos. Segundo a Defesa Civil, chovia forte na região no momento do acidente.