Avião de pequeno porte cai em depósito de BH e fere 3 Um acidente com um avião de pequeno porte deixou pelo menos três pessoas feridas hoje, em Belo Horizonte. De acordo com as primeiras informações, a aeronave teria apresentado problemas quando sobrevoava o Aeroporto Carlos Prates. O avião atingiu um depósito na região noroeste da capital mineira. Os três tripulantes foram socorridos e encaminhados para o Hospital João XXIII.