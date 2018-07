Avião de pequeno porte cai em MG e mata dois Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã de hoje na Serra do Curral, região metropolitana de Belo Horizonte, deixando dois mortos, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O avião com prefixo PT OID caiu nas montanhas da serra. As vítimas ainda não foram identificadas e não há informações sobre outros feridos e sobre o número de passageiros à bordo da aeronave.