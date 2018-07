Avião de pequeno porte cai em São Paulo; 3 têm ferimentos leves

Segundo informações da assessoria de imprensa da Infraero, a aeronave, um jato da companhia Tropic Air Táxi Aéreo --modelo Cessna Citation e de prefixo PRMRG-- saiu de Florianópolis, em Santa Catarina, com dois tripulantes e um passageiro, e pousou em São Paulo às 17h20.

Não houve vítimas, mas as pessoas à bordo tiveram ferimentos leves. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Os bombeiros estão no local tomando as medidas de segurança necessárias e para começar a remover o avião, segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros.

O Aeroporto de Congonhas ficou fechado das 17h35 às 18h40 por segurança, mas de acordo com a Infraero, já voltou a funcionar normalmente. Apenas alguns voos sofreram atrasos.

(Reportagem de Danielle Fonseca)