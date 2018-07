Avião de pequeno porte cai no aeroporto de Congonhas Um avião de pequeno porte caiu nas imediações do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, por volta das 15h30 deste domingo, 11. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a torre de controle do aeroporto afirmou que não há vítimas. Cinco equipes dos bombeiros estão na Avenida dos Bandeirantes, na altura do número 1.000, para atender a ocorrência.