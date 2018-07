Avião de pequeno porte cai no mar, no Rio Um avião de pequeno porte caiu no mar, na praia da Reserva (zona oeste do Rio de Janeiro), às 16h10 desta terça-feira. A aeronave transportava três pessoas (o piloto e dois passageiros), que foram resgatados sem ferimentos por bombeiros do Grupamento de Operações Aéreas (GOA).