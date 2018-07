Avião de pequeno porte sai da pista ao pousar em MG Uma aeronave de pequeno porte saiu da pista do Aeroporto Carlos Prates, na região de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ao tentar pousar na manhã deste sábado, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Por volta das 8h30, o avião modelo Cessna, de prefixo P289A, pilotado por Warley Gonçalves da Silva, tentou pousar no aeroporto e acabou caindo em um barranco no fim da pista, provocando danos na fuselagem da aeronave. Apesar do susto, o piloto, de acordo com os bombeiros, saiu sozinho da aeronave e não precisou ser conduzido ao hospital.