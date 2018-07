Avião derrama óleo e fecha Congonhas por 20 minutos

Parte da pista foi interditada para verificação, e as operações foram interrompidas das 8h20 às 8h40, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Até as 10 horas, de um total de 62 voos programados, 16 sofreram atrasos. Nenhum voo foi cancelado. Por volta das 10h15, equipes do aeroporto ainda faziam a limpeza da pista. As manobras das aeronaves estão sendo feitas por outro acesso, de acordo com a Infraero.