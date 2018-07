Avião derrapa e sai da pista ao decolar em Madri

Um avião de passageiros derrapou e saiu da pista durante a decolagem no aeroporto internacional de Barajas em Madri, Espanha, nesta quarta-feira. Há relatos conflitantes sobre o número de vítimas, mas um repórter do jornal espanhol El Mundo disse à BBC que pelo menos oito pessoas morreram. Cerca de 20 teriam ficado feridas. Há fumaça saindo do local. O avião pertenceria à empresa aérea Spanair e estaria seguindo para Las Palmas, na ilha de Gran Canária. Segundo o site do jornal espanhol El Mundo, cerca de 160 pessoas estavam a bordo da aeronave. Ainda não se sabe a causa do acidente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.