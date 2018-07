Avião derrapa e sai da pista no Aeroporto da Pampulha Um avião de pequeno porte que transportava três pessoas derrapou e saiu da pista no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, nesta manhã. Ninguém se feriu. De acordo com a Infraero, o incidente aconteceu por volta das 10h30, por conta de uma falha no trem de pouso esquerdo e a aeronave acabou derrapando. A pista ficou interditada por uma hora e quarenta minutos para a retirada do avião. Às 17h30, o terminal operava normalmente e não havia registros de atrasos e cancelamentos.