Avião desativado pega fogo em aeroporto de SP Uma aeronave da extinta companhia aérea Fly pegou hoje à tarde no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, Grande São Paulo. Ela estava estacionada em uma área conhecida como "cemitério de aviões", onde ficam as aeronaves com pendências judiciais. Quatro aviões da Vasp também ficam no local.