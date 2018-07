Avião do papa Francisco decola em direção a SP O avião do papa Francisco decolou às 8h25 desta quarta-feira, 24, da Base Aérea do Galeão, no Rio, em direção a São José dos Campos, interior de São Paulo. A duração da viagem é estimada em 20 minutos. Do aeroporto local ele segue para Aparecida. Ainda não está oficialmente confirmado se esse trajeto será feito por helicóptero ou de carro. Durante o caminho da residência do Sumaré até o Galeão, Francisco acenou para fiéis e chegou a andar com o vidro do carro aberto.