Avião espanhol participa de buscas por voo AF 447 Um avião da força policial paramilitar Guarda Civil da Espanha se uniu às buscas pelo Airbus da Air France desaparecido. A aeronave partiu do Rio de Janeiro, com 216 passageiros e 12 tripulantes, e seguiria até Paris. Porém, perdeu contato com os controladores e acredita-se que tenha caído no Oceano Atlântico. O avião de reconhecimento partiu da capital senegalesa, Dacar, onde tomava parte em uma operação europeia contra a imigração ilegal, informou um porta-voz do Ministério de Interior espanhol.