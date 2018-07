Avião estoura dois pneus ao aterrissar em Brasília Um avião da Avianca teve problema ao pousar no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, na noite de ontem, segunda-feira. Segundo a Agência Nacional de Aviação (Anac), a aeronave que fazia o voo 6224, com origem em Belo Horizonte, teve os dois pneus furados no momento da aterrissagem. Uma das duas pistas de pouso e decolagem tiveram de ser interditadas.