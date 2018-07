Avião estrangeiro é forçado a pousar no Irã

Caças do Irã forçaram uma aeronave estrangeira a pousar no país depois de violar o espaço aéreo iraniano, informou nesta terça-feira a imprensa do país. De acordo com a TV estatal do Irã, o pequeno avião - que primeiramente foi identificada como americano - era húngaro e foi forçado a pousar no aeroporto de Mehrabad, o principal da região de Teerã, a capital iraniana. A imprensa estatal informou também que o avião recebeu autorização para deixar o Irã e seguir viagem para seu destino final, o Afeganistão, depois de as pessoas a bordo serem interrogadas e deixarem claro que a aeronave não entrou no espaço aéreo iraniano de propósito. O canal de televisão árabe Al-Alam informou, citando uma fonte militar do Irã, que o incidente ocorreu no dia 30 de setembro. A alegação inicial da agência de notícias estatal iraniana Fars de que a aeronave era americana elevou a tensão entre o Irã e os Estados Unidos - país que acusa as autoridades iranianas de tentar desenvolver armas nucleares. O Pentágono teve que sair a público para negar a alegação. "Todas nossas aeronaves têm paradeiro conhecido, e não temos nenhum relato de uma delas pousando no Irã", disse o porta-voz militar americano Patrick Ryder. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.