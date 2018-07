Avião experimental bate recorde nos EUA

Um avião experimental (foto) bateu o recorde de voo hipersônico, mantendo-se por mais de 3 minutos em Mach 6 - ou seja, seis vezes a velocidade do som. O X-51A Waverider foi lançado de um avião B-52 na costa da Califórnia. Seu motor acelerou o veículo a Mach 6 e o manteve em voo autônomo por 200 segundos, antes de perder aceleração. O recorde anterior era de 12 segundos. Nesse tipo de motor, o oxigênio necessário para sustentar a combustão no foguete é retirado do ar que passa por dentro do veículo, durante o voo a velocidades supersônicas.