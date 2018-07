Avião explode em Manaus e mata três pessoas

Um avião de pequeno porte explodiu na manhã desta terça-feira, 16, durante o procedimento de decolagem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), seis pessoas estavam a bordo da aeronave no momento do acidente. Três delas morreram carbonizadas e as outras vítimas foram encaminhadas, com queimaduras pelo corpo, ao Hospital 28 de Agosto, também na capital amazonense. Até as 11h, a Infraero não tinha informações sobre o estado de saúde dos três sobreviventes.

O avião iniciou as manobras às 6h20 do horário local (7h20 no horário de Brasília) e estava decolando com destino a cidade de Apuí, a cerca de 410 km de Manaus. De acordo com a Infraero, o voo, particular, foi contratado pela empresa Apuí Táxi Aéreo. Ainda não se sabe o que pode ter provocado a explosão da aeronave, modelo BE-58. Uma equipe da Aeronáutica já está no local para investigar as causas acidente.

Apesar da explosão, o Aeroporto Eduardo Gomes opera normalmente para pousos e decolagens nesta manhã.