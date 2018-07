Avião explode no Sudão com mais de 200 a bordo Um avião sudanês com 217 pessoas a bordo explodiu na quinta-feira ao pousar no aeroporto de Cartum. A imprensa local disse que até metade dos passageiros deve ter morrido. A tevê sudanesa mostrou imagens do avião em chamas em meio à escuridão, enquanto bombeiros jogavam água com mangueiras sobre a fuselagem. A tevê disse que se tratava de um Airbus com 203 passageiros e 14 tripulantes. "O avião vinha de Amã e da Síria... Ele pousou em segurança no aeroporto de Cartum, e falaram com a torre de controle, que lhes disse onde taxiar. Neste momento, uma explosão aconteceu", disse Yusuf Ibrahim, diretor do aeroporto, à emissora de tevê. "Ainda não sabemos se é uma razão técnica", disse Ibrahim, acrescentando que muitos passageiros sobreviveram. Pelo menos um ônibus retirou pessoas para longe do avião, disse um engenheiro do aeroporto à Reuters. Fontes médicas informaram que alguns pacientes deram entrada em hospitais de Cartum. Era possível ver os tobogãs de fuga abertos nas laterais do avião. Ambulâncias acudiam ao local, e as chamas pareciam consumir a fuselagem e a cabine. Moradores disseram que uma tempestade de areia restringia a visibilidade no momento do pouso. (Por Andrew Heavens e Diana Abdallah)