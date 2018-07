Avião fabricado pela Embraer cai na China com 96 a bordo

Um avião de passageiros fabricado pela empresa brasileira Embraer, com 96 pessoas a bordo, caiu nesta terça-feira no nordeste da China, informou a agência oficial de notícias do país, Xinhua.

O avião modelo ERJ-190, pertencente à companhia Henan Airlines, caiu na cidade de Yichun, na província de Heilongjiang, no extremo nordeste do país.

Segundo a Xinhua, pelo menos 20 pessoas ficaram feridas no acidente. A agência não informou se houve mortes.

Autoridades do governo da região informaram que o acidente aconteceu às 22h10 desta terça-feira, horário local (11h10, horário de Brasília). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.