Avião faz pouso de emergência em Bauru-SP Um avião da companhia aérea Passaredo que partiu de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, com destino à capital do Estado fez um pouso de emergência hoje no aeroporto de Bauru. A aeronave levava 28 passageiros e, segundo a empresa, o pouso foi feito sem problemas. Ninguém ficou ferido.