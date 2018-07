Avião faz pouso forçado após pássaro entrar na turbina

Um Boeing 737-800 da empresa aérea Gol fez um pouso forçado na tarde deste domingo, dia 1º, no Aeroporto Petrônio Portella, em Teresina, no Piauí, após um pássaro conhecido como carcará entrar em uma das turbinas da aeronave, segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O voo 1659 decolou de Teresina com destino a Brasília, às 14h34, e voltou ao aeroporto para uma vistoria técnica, segundo a empresa. O pouso foi tranquilo e ninguém se feriu, segundo a Infraero. De acordo com a assessoria da empresa, a Gol providenciou acomodação e alimentação para os 181 passageiros que estavam a bordo da aeronave e programou a substituição do equipamento para a operação de um voo extra, com saída programada às 2h45 desta segunda-feira, 2.