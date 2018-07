Avião faz pouso forçado no aeroporto de Goiânia Uma aeronave Cênica 810, de pequeno porte, fez um pouso de emergência hoje no aeroporto de Goiânia. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), um dos trens de pouso do avião estava recolhido, o que fez a aeronave pousar encostando a asa direita na pista. Nenhum dos quatro passageiros ficou ferido. A pista ficou interditada por 35 minutos, para depois ser reaberta.