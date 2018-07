Avião iraniano cai com 168 a bordo

Um avião iraniano com 168 pessoas a bordo caiu na manhã desta quarta-feira quando fazia a rota entre Teerã e Yerevan, capital da Armênia, segundo informou a mídia local.

Segundo a agência de notícias estatal do Irã, IRNA, o acidente ocorreu quando o avião, um Tupolev da companhia Caspian Airlines sobrevoava a província de Qazvin, no noroeste do país.

Um general do Exército iraniano ouvido pela agência disse que o avião se partiu em pedaços e que se acredita que todos os seus ocupantes estejam mortos.

"O vôo 7908 da Caspian caiu 16 minutos após a decolagem do Aeroporto Internacional Imã Khomeini", disse o porta-voz da Organização Iraniana de Aviação à TV iraniana.

Imagens da TV mostraram uma grande cratera em uma área rural, com destroços espalhados sobre uma área ampla.

Citado pela agência IRNA, o chefe do Corpo de Bombeiros de Qazvin afirmou não ter informações sobre o que teria provocado o acidente.

As frotas de aviões civis e militares do Irã são formadas por aeronaves antigas e em condições precárias por conta de sua idade e da falta de manutenção.

Desde a revolução islâmica de 1979, o embargo comercial do Ocidente contra o Irã forçou o país a comprar principalmente aeronaves de origem russa, como o Tupolev, para complementar a frota existente de aviões americanos e europeus.