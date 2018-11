Avião movido a energia solar passa em 1º teste na Suíça O primeiro avião movido a energia solar, conhecido como Solar Impulse, decolou ontem para um voo inaugural, no oeste da Suíça. O protótipo tem asas do tamanho de um Jumbo, mas pesa menos do que um carro. O objetivo dos pesquisadores é que esse tipo de avião consiga dar a volta ao mundo.