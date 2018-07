Avião pousa com dificuldade em aeroporto de Londres; 2 feridos Um avião de passageiros da British Airways pousou com dificuldades no aeroporto City, em Londres, nesta sexta-feira, ferindo dois dos 72 passageiros e tripulantes a bordo, disse uma porta-voz da brigada de incêndio. Os trens de pouso da parte da frente falharam na aterrissagem no aeroporto, localizado no leste de Londres, de acordo com a porta-voz. Sessenta e sete passageiros e cinco tripulantes conseguiram sair do avião antes de as equipes de emergência chegarem. Duas pessoas ficaram feridas, ela disse, sem revelar a gravidade das lesões. A rede de TV britânica Sky News informou que o voo havia partido de Amsterdã. Porta-vozes da British Airways e do aeroporto não foram encontrados para comentar o incidente. Uma testemunha disse à Sky News que o avião estava na pista do aeroporto cercado por carros de bombeiros e da polícia e ambulâncias. "Parece que os policiais e bombeiros trabalharam bem atentamente e conseguiram manter a situação sob controle", afirmou ele. (Reportagem de Adrian Croft e Dominic Evans)