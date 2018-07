Avião provoca trânsito em ruas de Porto Alegre O transporte de um avião sobre a carroceria de um caminhão provocou congestionamentos em ruas do bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, nesta sexta-feira. O aparelho - um monomotor Beechcraft Bonanza - que pertence à Polícia Militar e, por estar fora de uso há dois anos, foi levado do Aeroporto Salgado Filho, na zona norte, ao museu da corporação, na zona leste da cidade. No trajeto, a ponta de uma asa não passou sob um viaduto.