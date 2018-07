Avião que caiu em MG pertencia à Vilma Alimentos

O último corpo, ainda sem identificação, foi encontrado por volta das 11h30 deste sábado, segundo o Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora. Ainda não há informações sobre o que teria causado a queda da aeronave.

O bimotor pertence à empresa Vilma Alimentos e seguia para Juiz de Fora para um evento. Ainda de acordo com a empresa, dentro da aeronave estavam o presidente da companhia, Domingos Costa, acompanhado de seu filho Gabriel, que não teve idade informada, o vice-presidente da empresa, Cesar Tavares, além da gerente de Recursos Humanos, piloto e copiloto do avião. A Vilma Alimentos não soube dizer de quem seriam os outros dois corpos encontrados pelas autoridades.

A ocorrência da queda do avião foi registrada pelos bombeiros por volta das 8h11 deste sábado. A aeronave está em um local de difícil acesso, a um quilômetro da pista de pouso do aeroporto de Juiz de Fora. Cerca de 20 bombeiros estão no local para resgatar as vítimas. De acordo com os bombeiros, os corpos foram encontrados mutilados e carbonizados. As causas do acidente só poderão ser identificadas após perícia da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). (Gheisa Lessa)