Avião que caiu em Recife estava em operação há um ano Dezesseis pessoas morreram na queda de um bimotor no início desta manhã na região de Boa Viagem, em Recife (PE). Ninguém sobreviveu ao acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave da empresa Noar Linhas Áreas deixou o Aeroporto Internacional dos Guararapes às 6h51, com destino a Natal (RN), com 14 passageiros e dois tripulantes.