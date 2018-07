Avião que caiu no AM levava malas com dinheiro, diz delegada

Dólares e reais estavam em algumas malas encontradas na fuselagem do Bandeirante PT-SEA, que caiu no último sábado no Rio Manacapuru matando 24 pessoas. Em entrevista a uma rádio local, a delegada de Coari, de onde partiu o avião, Samara Fernandes de Amorim, afirmou que não se pode dizer ainda a quantidade de dinheiro, já que todas as bagagens estão retidas em uma sala da delegacia e devem ser periciadas pela polícias Civil e Federal. "Só amanhã é que devem ser liberadas às famílias", disse a delegada. A bagagem retida tem peso estimado de 150 quilos. Veja também: FAB deve reassumir controle de aviação na Amazônia Confira a lista de passageiros e tripulantes Todas as notícias publicadas sobre o acidente Nesta quinta-feira, 12, chegaram a Manaus partes da fuselagem do avião para serem analisadas por uma comissão de técnicos especialistas em segurança e prevenção de acidentes aéreos, formada por técnicos do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), Manaus Aerotáxi, da seguradora do avião e do fabricante da aeronave, a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer). O material foi transportado por uma balsa contratada pela empresa Manaus Aerotáxi que deixou o local do acidente na manhã de quarta. Segundo a assessoria do Seripa, não há ainda uma previsão para que o laudo pericial que define os primeiros resultados das investigações sobre o acidente seja concluído. Na quarta, técnicos da Embraer avaliaram os destroços da aeronave, ainda em Manacapuru. O Bandeirante foi separado em duas partes, dobrado e teve o prefixo de identificação coberto por tinta pelos técnicos da Manaus Aerotáxi.