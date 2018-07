Avião que caiu no Rio levaria Xuxa a PE, diz assessoria A aeronave da empresa aérea Ocean Air que caiu na manhã de hoje na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, iria transportar a apresentadora Xuxa Meneghel para a cidade de Recife, em Pernambuco, segundo informações da assessoria do programa TV Xuxa. A apresentadora aguardava o avião no Aeroporto Antonio Carlos Jobim (Galeão), mas acabou embarcando em outra aeronave.