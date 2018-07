Avião que derrapou em Congonhas é removido após 12 horas O avião bimotor que derrapou e saiu da pista no aeroporto de Congonhas foi removido por volta das 3h50 desta quinta-feira, 3. Um guindaste foi montado para a retirada da aeronave, que ficou cerca de 12 horas no local, mas a operação teve que aguardar o fechamento do aeroporto. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as interdições em vias da região já foram liberadas. A aeronave modelo King Air, prefixo PT-PAC, derrapou por volta das 14h30 de ontem, após uma suposta falha no motor esquerdo. O avião atravessou o gramado da cabeceira da pista e parou na mureta que separa o aeroporto da Avenida Washington Luís. Três pessoas ficaram levemente feridas. O acidente causou o fechamento do aeroporto Santos Dumont, que opera prioritariamente a ponte aérea Rio-São Paulo, por mais de uma hora.