Avião que pousaria em SP é desviado para Rio Um vôo da American Airlines que deveria pousar no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, às 7h50 de hoje, foi desviado para o Aeroporto do Galeão, no Rio. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), o vôo transferido vinha de Dallas, nos EUA. Cumbica operou por instrumentos das 5h13 até as 10 horas, quando passou a funcionar visualmente. A Infraero não soube informar o motivo da transferência do pouso. Até as 11h30, a assessoria de imprensa da American Airlines não havia passado informações sobre o vôo. Dos 83 vôos programados para Cumbica, 13 atrasaram mais de meia hora (15,7%) e quatro foram cancelados (4,8%).