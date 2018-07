'Avião robô dos EUA' deixa 5 mortos no Paquistão

Pelo menos cinco pessoas morreram nesta quarta-feira na região da fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão em um ataque com mísseis que teria sido realizado por americanos, anunciaram autoridades paquistanesas. Os mísseis supostamente teriam sido disparados por uma aeronave não-tripulada e teriam como alvo uma casa ocupada por militantes islâmicos no vilarejo de Baghar, na região do Waziristão do Sul. O incidente coincidiu com uma reunião no Paquistão entre o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas americanas, almirante Michael Mullen, e o primeiro-ministro paquistanês, Yousuf Raza Gilani. No encontro, os dois discutiram as operações militares americanas na fronteira paquistanesa com o Afeganistão. De acordo com a agência de notícias estatal do Paquistão, os dois conversaram sobre "medidas para reduzir a tensão entre os dois países (Estados Unidos e Paquistão), depois de uma série de violações do espaço aéreo e territoral na região da fronteira". Bush A região do Waziristão do Sul, onde ocorreu o último ataque, é considerada um dos principais redutos de militantes islâmicos que realizam ataques no Afeganistão - onde tropas americanas e de outros países lutam contra os militantes. Na semana passada, uma fonte ligada ao Pentágono disse à BBC que o presidente americano, George W. Bush, havia autorizado forças dos Estados Unidos baseadas no Afeganistão a realizar ataques do outro lado da fronteira. Nas últimas semanas, houve vários ataques com mísseis contra militantes em território paquistanês, o que levou a um aumento da tensão entre os governos de Washington e Islamabad. O Exército paquistanês disse que ataques americanos como esses são intoleráveis, e os Estados Unidos insistem que respeitam a soberania do Paquistão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.