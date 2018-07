Avião rumo a SP faz pouso de emergência no Marrocos

Um avião da Turkish Airlines que decolou de Istambul a caminho de São Paulo fez um pouso de emergência em Marrocos neste domingo, 12, após um aviso de bomba, segundo um funcionário da empresa disse à agência internacional de notícias AFP.

O avião pousou no aeroporto de Casablanca depois de decolar do aeroporto de Istambul. "A verificação de segurança está em andamento no avião. Quando concluído, ele vai retomar a sua viagem para São Paulo", disse o funcionário sob condição de anonimato.

A imprensa local disse que os especialistas antibomba estavam vasculhando o avião do tipo A340 que transporta 229 passageiros. (Fonte: Dow Jones Newswires)