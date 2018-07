Avião sai da pista e aeroporto de Porto Alegre fecha

Os atrasos e cancelamentos provocaram a formação de filas no saguão do aeroporto e diante dos balcões das companhias aéreas, para onde os passageiros se dirigiam em busca de informações ou de transferência de seus bilhetes para outra data. Até as 19 horas, não havia registros de tumultos.

O jato de uma empresa particular havia saído de Rosário, na Argentina, com destino a Porto Alegre. As causas da derrapagem são desconhecidas. Uma hipótese é que tenha sido provocada por rajada de vento lateral combinada com a chuva que caía. O avião ficou atravessado no gramado lateral à pista, que só seria reaberta quando o aparelho fosse retirado. A previsão inicial era de que o trabalho fosse concluído por volta das 20h30.